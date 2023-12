Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XVII turun daha bir oyunu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Turan Tovuz" "Zirə"ni qəbul edəcək.

Tovuz şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 18:00-da start götürəcək. Matçın baş hakimi FIFA referisi Elçin Məsiyev olacaq.

Tovuz klubu 16 xalla 8-ci, paytaxt təmsilçisi 29 xalla 2-ci pillədə qərarlaşıb.

Azərbaycan Premyer Liqası

XVII tur

18:00. “Turan Tovuz” – “Zirə”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Rahil Ramazanov, Kamran Əliyev

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev

Tovuz şəhər stadionu

Qeyd edək ki, tura dekabrın 18-da reallaşacaq "Qarabağ" - "Neftçi" görüşü ilə yekun vurulacaq. Əvvəlki oyunlarda "Səbail" "Qəbələ"ni (3:0), "Araz-Naxçıvan" "Sabah"ı (2:0) məğlub edib. "Kəpəz" - "Sumqayıt" matçında isə qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

