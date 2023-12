Milli Cəbhə Partiyasının sədri, deputat Razi Nurullayevin növbədənkənar Prezident seçkilərində iştirak etmək üçün namizədliyi irəli sürülüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə partiyanın bu gün keçirilən iclasında qərar qəbul edilib.

Bununla da Azərbaycanda növbədənkənar Prezident seçkilərinə namizədlərin sayı 6-ya çatıb.

