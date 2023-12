​Vertera şirkəti - İnsan orqanizmi üçün faydalı məhsulların ünvanı

Beynəlxalq satış şirkəti olan "Vertera"ya məxsus məhsullar Biomedical Innovative Technologies tərəfindən istehsal olunur.

Vertera məhsulları - Ağ dənizdən əldə edilən və ekoloji cəhətdən təmiz xammal olan boz-qonur yosunlardan, laminariya və fucusdan hazırlanır. 2005-ci ildən boz-qonur dəniz yosunu əsasında məhsullar istehsal edən Vertera 40-dan çox gözəllik və sağlamlıq məhsulları ilə 52 ölkədə fəaliyyət göstərir.



Dünya üzrə 400 mindən çox aktiv tərəfdaşı olan şirkət uzun illərdir ki, unikal biotexnologiyalar əsasında tədqiqat və təkmilləşdirmə işləri aparır. İstehsalında ksenobiotiklərdən istifadə olunmayan Vertera məhsullarının İCO və The Vegan Society standartlarına uyğun "Halal" və "Kosher" markaları mövcuddur.

Şirkətin Azərbaycan nümayəndəliyi 2022-ci ildən Vertera AZ MMC kimi rəsmi fəaliyyətə başlayıb. Ötən bir il müddətində Vertera AZ MMC Şimal dənizinin dibindən əldə olunaraq yüksək texnoloqiyalarla hazırlanan böyüklər və uşaqlar üçün eksklüziv qida, həmçinin kosmetik məhsullar təqdim edir. İnsanlara yosunlu qidalarla daxili və xarici sağlamlıq, gözəllik bəxş edən Vertera AZ MMC-nin təsisçisi və Direktoru işgüzar xanım Xanım Əliyevadır. 18 illik iş təcrübəsində Xanım Əliyeva yüzlərlə motivasiya və şəxsi inkişaf təliminlərində liderlər yetişdirib.

Qeyd edək ki, "Vertera" şirkəti bir müddət öncə Fairmont Baku otelində keçirilən Global Woman Awards tədbirində mükafata layiq görülüb.

