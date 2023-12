Bakıda xoşagəlməz hərəkətləri ilə insanları narahat edən qadın peyda olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "ATV xəbər"ə Buzovna qəsəbəsi Ağaəmir Rəhimov küçəsinin sakinləri məlumat verib. Onlar qonşuları İmanova İlahədən şikayətçidirlər. Sakinlər qonşu qadının ətrafdakı insanlara zərər verdiyini, emosiya və davranışlarını idarə edə bilmədiyini iddia edirlər.

Ətraflı videoda:

