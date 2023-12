Yaşayış məntəqələrindən kənardakı hərbi hissələrdə seçki məntəqələrinin yaradılması prosesi başa çatdı

Növbədənkənar prezident seçkilərində yaşayış məntəqələrindən kənarda yerləşən hərbi hissələrdə seçki məntəqələrinin yaradılması üçün ayrılan müddət bu gün başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Seçki Məcəlləsinə əsasən, dairə seçki komissiyaları (seçicilərin olduqları ərazilərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Daxili İşlər Nazirliyi, Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi) və bələdiyyə qurumlarının başçıları ilə birlikdə) səsvermə gününə azı 50 gün qalanadək yaşayış məntəqələrindən kənarda yerləşən hərbi hissələrdə seçki məntəqələrinin yaradılması məntəqələrinin yaradılmasını təmin etməlidir.

Növbədənkənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar bu müddət 2023-cü il dekabrın 19-dək olan dövrü əhatə edib.

