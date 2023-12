Rusiya 2024-cü ilin noyabrında Moldovada gözlənilən prezident seçkiləri öncəsi sabitliyi pozmağı planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Moldova Prezidenti Maya Sandu deyib. O qeyd edib ki, Rusiya burada sabitliyi pozmağa davam edəcək:

"Çox güman ki, bahara yaxın başlayacaqlar. Burada olan insanlar istifadə olunacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.