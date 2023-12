PFL prezidenti Elxan Səmədov yaxın günlərdə əməliyyat olunacaq

Xankəndi şəhəri istiqamətindəki yolda qəzaya düşən Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) prezidenti Elxan Səmədovun müalicəsi reanimasiya şəraitində davam edir.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, “Liv Bona Dea Hospital”ın mətbuat katibi Samir Oruc bildirib ki, yaxın günlərdə E.Səmədovun üzərində müxtəlif nahiyələr üzrə ortopedik və rekonstruktiv əməliyyatlar planlaşdırılır.

O qeyd edib ki, vitse-prezident Aslan Şahgəldiyevin əməliyyat sonrası reanimasiya müalicəsi bitib, bu gün palataya köçürülüb və stasionar şəraitdə müalicəsi davam etdirilir.

PFL-in media və marketinq direktoru Sənan Abdullayevin ümumi vəziyyəti stabildir. Onun da müalicəsi tamamlanmaq üzrədir, yaxın günlərdə evə buraxılması nəzərdə tutulur. Sürücü Rasim Qafarlının isə bud-çanaq oynağının sınığına görə əməliyyat planlaşdırılır.

Məlumat üçün bildirək ki, PFL-in icraçı direktoru Zaur Hacı-Məhərrəmov və texniki-idman direktoru Elgiz Abbasovun ilkin müalicələri tamamlandığından bu gün evə buraxılıb, ambulator şəraitdə müalicə alacaqlar.

Xatırladaq ki, hadisə dekabrın 16-sı Yevlax-Ağdam-Laçın yolunun Ağdam rayon ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Bakı şəhər sakini Rasim Qafarlının idarə etdiyi “Mercedes Vito” markalı avtomobil Xankəndi şəhəri istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yol nişanına çırpılıb. Nəticədə PFL prezidenti Elxan Səmədov, vitse-prezident Aslan Şahgəldiyev, icraçı direktor Zaur Hacı-Məhərrəmov, media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev, PFL texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov və sürücü Rasim Qafarlı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.