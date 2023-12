İslandiyada 24 saat ərzində baş verən 1000 zəlzələdən sonra Reykjanes adasında vulkan püskürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 min insanın təxliyə edildiyi bölgədə yerli dairələr insanların küçələrdə gəzməsinə qadağa qoyub. Məlumata görə, bir çox insan isə xəbərdarlıqlara məhəl qoymayaraq lavadan uzaqlaşmaq əvəzinə kraterə üz tutub. Lavanı yaxından görmək istəyənlər tüstünün qarşısında foto çəkiblər. Reykjanes adasında vulkan püskürdükdən sonra bölgədə fövqəladə vəziyyət elan edilib.

