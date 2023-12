Canlı efirdə bu görüntülər sərt tənqid edildi - VİDEO

Şou-biznesin məşhur cütlüyü müğənnilər Musa Musayev və Təranə Qumral efirdə etdikləri hərəkətləri ilə gündəmə səs salıblar.

Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, efirdə Təranə əri Musadan küsdüyü və onunla barışmayacağı səhnəsini qurub.

Bu anda Musa Təranənin onu əvf etməsi üçün xanımını qucaqlayaraq, üzündən öpüb. Daha sonra qarşısında diz çökərək, əlindən də öpüb. Lakin Təranə "Mən Musanı qucaqlaya bilmərəm" deyərək onu bağışlamadığına işarə vurub.

Bunu eşidən Musa Təranəni qucağına alıb və hündürlüyə qaldırıb. Onun bu hərəkəti isə studiyadakı digər qonaqları məəttəl qoyub.



Efirdə baş verən həmin anları sizə təqdim edirik:

