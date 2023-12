Gəncə-Universam QSC ləğv olunduğunu elan edib.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı QSC-nin növbədənkənar ümumi yığıncağında qərar qəbul olunub.

Beləliklə, qərarla ticarət mərkəzinin bağlanması rəsmiləşdirilib.

Qeyd edək ki, Gəncə-Universam 1998-ci ildən fəaliyyət göstərirdi. Şirkətin qanuni təmsilçisi İbrahimova Gülpəri Məcid qızıdır. Nizamnamə kapitalı isə 184 862 manat olub.

Ötən ay QSC-nin ləğv olunacağı ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.