La Liqa rəhbərliyi VAR-la bağlı yeni qərar verib. Metbuat.az xəbər verir ki, La Liqa VAR danışıqlarının ictimailəşdiriləcəyini açıqlayıb.

İspaniya futbolunda inqilabi qərar yeni ilin əvvəlindən qüvvəyə minəcək. Bildirilir ki, İspaniya Futbol Federasiyası və La Liqa hakimlərlə VAR danışıqlarının yayımlanması barədə razılaşıb. Layihə həm Superkubokda, həm də La Liqada tətbiq ediləcək.

Qeyd edək ki, İtaliya da oxşar qərar qəbul etsə də, hələlik tətbiq edilməyib.

