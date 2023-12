Səudiyyənin Qəzza üçün sülh planı bəlli oldu

Səudiyyə Ərəbistanı analitikləri Qəzza zolağında döyüşləri dayandırmaqla bağlı sülh planı hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Monde" qəzeti məlumat dərc edib.

Sülh planı Fransa Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim olunub.

Plana görə, HƏMAS qruplaşmasının hərbi rəhbərliyinin Əlcəzairə köçürülməsi, HƏMAS, "İslami Cihad" və "Fəth"i birləşdirən keçid şurasının yaradılması, onun prezident və parlament seçkilərinin təşkili məqsədi ilə 4 il müddətinə regionun idarə olunmasına məsul təyin olunması təklif olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.