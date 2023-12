Avropa nəhəngləri Hakan Çalhanoğlunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərənin "Çelsi" və "Liverpul" komandaları Türkiyə millisinin futbolçusu üçün təkliflər irəli sürüblər. "Calcio Mercato"nun məlumatına görə, "Çelsi" və "Liverpul" “İnter”ə böyük məbləğdə transfer haqqı təklif ediblər.

Məlumata görə, “İnter” öz uğurlu oyun üslubu ilə seçilən Hakan Çalhanoğlunu satmaq istəməsə də, təklif edilən məbləğ İtaliya komandasını razı sala bilər.

