Futbol tarixinin ən erkən qollarından biri Türkiyədə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Regional Həvəskarlar Liqasında oynanılan "Polatlı Belediyespor" - "Eskişehirspor" matçının 3-cü saniyəsində qol vurulub. "Əskişəhərspor"un futbolçusu Barış Memiş oyun başlayan kimi topu qapıya göndərib. “Polatlı Belediyespor”un qapıçısı Efe Ertürk Türker topa istədiyi kimi nəzarət edə bilməyib və qol qeydə alınıb.

