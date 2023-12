Bir zamanların reytinq rekordları qıran "Yaprak Dökümü" (2006-2010) serialında Əli Rıza bəy obrazına can verən Halil Ergünün son halı izləyicilərini təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 77 yaşlı aktyor xeyli çəki verərək tanınmaz hala düşüb. Onun bu görüntüləri sosial mediada müzakirəyə səbəb olub.



H.Ergün açıqlamalarının birində qazon suyu içərək arıqladığını bildirmişdi.



