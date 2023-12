Azərbaycan və Gürcüstan arasında bu ilin yanvar-noyabr aylarında ticarət dövriyyəsi 812,1 milyon dollar təşkil edib.

Metbuat.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsindən əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 129,3 milyon dollar və ya 19 % çoxdur.

Hesabat dövründə Azərbaycandan bu ölkəyə 696,1 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edilib. Azərbaycanın Gürcüstandan idxalının dəyəri isə 116 milyon dollar olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.