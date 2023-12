Aqşin Fatehi sevdiyini deyən qadın metroda olay çıxardı - FOTO

Bu gün Bakı metrosunda qadın olay çıxarıb.

Metbuat.az sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, orta yaşlı qadın qatarda Aqşin Fatehin adını qışqıraraq ağlayıb.

Hadisənin şahidi olan sərnişinlər ona yardımçı olmaq istəsələr də, onu sakitləşdirmək mümkün olmayıb.

Maraqlı nüans isə odur ki, səhər saatlarında metrada səs-küy salan həmin qadın "Səni axtarıram" verilişində Aqşin Fatehi sevdiyini, onunla görüşmək istədiyini deyən xanım imiş.

Xatırladaq ki, bu kadrlardan sonra Aqşin Fateh canlı efirə qoşularaq qadına irad bildirib:

"Ailəliyəm 4 övladım var. Nənəm yaşında qadındır. Çıxıb efirə ki, Aqşini sevir. Onun bir yaxını, ailəsində kişi varsa, götürüb gəlsin danışaq. Görək nə istəyir? Dəfələrlə bizim iş yerinə gəlib, işçiləri narahat edib. Restoranıma gəlib, camaatın içində üzümdən öpüb. Başa düşmürəm, niyə belə edir?".

