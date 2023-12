İsrail Ordusu Qəzzanın mərkəzi hissəsində yerli sakinlərə ərzaq çatdırılması üçün əməliyyatları 4 saat müddətində dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Hökumətinin Fələstin ərazilərində Fəaliyyətlərin Koordinasiyası üzrə İdarəsi məlumat yayıb.

Bu gün saat 10.00-14.00 arasında Əl-Baraka rayonunda döyüşlərə fasilə verilib.

