Bu avtomobillər 2000 manat bahalaşdı - VİDEO

Avtomobil bazarında bahalaşma müşahidə edilir.

Qiymət artımı ikinci əl nəqliyyat vasitələrində daha çox hiss olunur. Satıcılar bildirir ki, bahlaşmaya son aylarda daşıma xərclərinin artması səbəb olub. Onların sözünə görə, bu tendensiya gələn il də davam edəcək.

Qiymət artımı təbii ki, alıcılara sərf etmir. Onlar bazarda ciblərinə uyğun qiymətə avtomobil tapmaqda çətinlik çəkdiklərini deyir.

Satıcılar bildirib ki, gələn ildən 2014-cü il istehsalı olan avtomobillərin ölkəyə idxalının məhdudlaşdırılaması da qiymət artımına səbəb olacaq.

Bəs gələn il vəziyyət necə olacaq?

Xəzər TV-nin mövzu ilə bağlı videomaterialını təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.