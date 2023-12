Karyerasını Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nassr” komandasında davam etdirən Kriştiano Ronaldo uğurlu oyununu davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 38 yaşlı futbolçu 2023-cü ildə də möhtəşəm statistikaya imza atıb. Portuqaliyalı əfsanə bu il 57 rəsmi oyuna çıxıb və 51 qol vurub. Digər tərəfdən o, 15 məhsuldar ötürmə edib. Karyerasının 793-cü qələbəsini "Əl-İttifak"a 3:0 hesabı ilə qalib gələn matçda qazanan Ronaldo bu görüşdə 870-ci dəfə qol vurub.



