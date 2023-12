Özbəkistanla vizasız gediş-gəlişlə bağlı sazişə əlavə və dəyişiklik təsdiqləndi

Prezident İlham Əliyev Özbəkistanla vizasız gediş-gəlişlə bağlı sazişə əlavə və dəyişikliyi təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı qanunu imzalayıb.

Qanuna əsasən, 2023-cü il avqustun 22-də Bakı şəhərində imzalanmış “18 iyun 1997-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası vətəndaşlarının vizasız gediş-gəlişi haqqında Sazişə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi barədə Protokol” təsdiqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.