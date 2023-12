Sülh müqaviləsi iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafının əsasını yarada bilər - Ceyhun Bayramov

Düşünürəm ki, 2024-cü ildə Ermənistan tərəfi ilə fiziki görüşlər keçiriləcək. 2023-cü ildə bir neçə dəfə belə görüşlər olmuşdu. Sonradan görüşlər sırasında fasilə baş verdi. Biz bu məsələyə çox real, nikbin baxırıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsində deyib.

C.Bayramov bildirib ki, bu sülh müqaviləsinə hər şeyin 100 faiz həlli demək olmaz. Bu, iki ölkə arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin əsasını yarada bilər.

“Sülh müqaviləsi normal qonşuluq münasibətlərinin əsasının qoyulması, ölkələr arasındakı prinsipləri müəyyənləşdirən bir saziş ola bilər. Azərbaycan dövləti olaraq bizdən asılı olan bütün addımları atacağıq”, - deyə o vurğulayıb.

