“Pəncə-Kilit” əməliyyatı zamanı şəhid olan Türkiyə ordusunun əsgəri Semih Yılmazın dəfnində duyğulu anlar yaşanıb.



Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, şəhidin qardaşı bütün təkidlərə baxmayaraq qardaşının tabutunu buraxmayıb.



Sözügedən videonu təqdim edirik:



