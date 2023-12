Polis əməkdaşları ötən gün vətəndaşlardan 1 avtomat, 1 tapança, 9 tüfəng təhvil götürüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, dekabrın 25-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 ədəd avtomat, 1 ədəd tapança və 9 ədəd müxtəlif markalı tüfəng təhvil götürüblər.

