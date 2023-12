Sosial ödənişlərin verilməsi niyə gecikir? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Bir müddət öncə dekabr ayının sosial yardımlarının bayramla əlaqədar olaraq hər zamankından daha tez - dekabrın 22-nə kimi ödənilib yekunlaşacağı bildirildi. Lakin vətəndaşlar arasında ödənişlərin gecikməsi ilə bağlı şikayətlər səsləndirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan Trend-in sorğusuna cavab olaraq ay bitmədən ödənişlərin yekunlaşmış olacağı bildirilib.

"Respublika üzrə pensiyaların ödənişi yekunlaşıb. Digər sosial ödənişlər isə gecikmir, ay sonunda ödənişlər yekunlaşmış olacaq", - deyə qeyd edilib.

Qeyd edək ki, 8 dekabr tarixində Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu üzrə dekabr ayının pensiyaları ödənilib.

