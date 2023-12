Bu il Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrin sayı 10 minə çatdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, bu, Azərbaycan təhsili tarixində rekord rəqəmdir:

"Son illərdə xarici vətəndaşlar üçün təhsil müəssisələrinə müraciət və yaşayış icazələrinin alınması üçün xeyli iş görülüb".

