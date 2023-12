“Aston Villa”nın qadın futbol komandasının ulduzu Alisha Lehmann saunadan paylaşdığı görüntülər gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əyləncə mərkəzində dincələn futbolçunun görüntülərinə çoxlu bəyənmə gəlib. Görüntülərini instaqramda paylaşan Lehmann: “Zehni rahatladır, bədəni rahatladır” deyə yazıb.

Qeyd edək ki, “Aston Villa”nın qadın futbol komandası fasiləyə çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.