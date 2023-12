Türkiyə millisinin və "Qalatasaray"ın sabiq baş məşqçisi Fatih Terim bundan sonra Yunanıstan "Panatinaikos”unu çalışdıracaq

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sözügedən klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Təcrübəli mütəxəssislə müqavilə sabah imzalanacaq.

Xatırladaq ki, Fatih Terim son olaraq 2017-2022-ci illərdə "Qalatasaray"ın "sükanı arxasında" olub.

