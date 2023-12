Gömrük-sərhəd məntəqələrində çıxışda gözləmədə olan nəqliyyat vasitələrinin sayı barədə məlumata əsasən, “Astara” gömrük postunda 3, “Biləsuvar” gömrük postunda 55 yük maşını gözləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda “Qırmızı Körpü” gömrük postunda 402, “Mazımqara” gömrük postunda 46, “Samur” gömrük postunda 40 və “Xanoba” gömrük postunda 3 yük maşını var.

