Xəzər televiziyasının aparıcısı Lalə Azərtaş hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ona çəkiliş üçün yollandığı Kürdəmirdə hücuma edilib. Bildirilir ki, aparıcı 16 yaşlı qızın ailə qurması xəbərini araşdırmaq üçün Kürdəmirə ailənin evinə yollanıb.

Çəkiliş zamanı qızın babası xəbəri təkzib edib. O, çəkilişə mane olmaq üçün çəkiclə Xəzər televiziyasının əməkdaşlarına hücum edib.

