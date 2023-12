İsveç Türkiyəyə qarşı tətbiq etdiyi embarqonu ləğv edərək, müdafiə ixracı üçün lisenziyalar verməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Yeni Şafak" qəzeti Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Burak Akçaparın açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.

“Parlament komitəsi İsveçin NATO-ya üzvlük təklifini qəbul etdikdən sonra diqqəti cəlb edən hadisə baş verdi. İsveçin uzun sürən embarqodan sonra Türkiyəyə müdafiə ixracı üçün lisenziyalar verməyə başladığı məlum olub”, - o bildirib.

