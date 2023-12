"İl ərzində hərbi-siyasi məsələlər üzrə çoxtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərinə diqqət ayrılıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin 2023-cü ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışında bildirilib.

Qeyd edilib ki, bu müstəvidə Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı öz əhəmiyyətini saxlayıb, tərəflər arasında həm siyasi dialoq, həm də praktiki əməkdaşlıq davam etdirilib.

