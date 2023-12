Oğuzda Şaxta baba obrazında çıxış edən kişi ölüb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün rayon ərazisində keçirilən Yeni il şənliyində baş verib.

Belə ki, şənlikdə Şaxta baba obrazında çıxış edən rayonun Sincan kənd sakini, 1949-cu il təvəllüdlü Şahin Məhəmməd oğlu İsmayılovun halı anidən pisləşib və o, Oğuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Müdaxiləyə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

