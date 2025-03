Bakı Ali Neft Məktəbinin bütün xanım işçilərinə mükafat verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial mediada məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, Ali təhsil müəssisəsinin bütün xanım əməkdaşlarına 8 mart beynəlxalq qadınlar günü münasibətilə 300 manat mükafat verilib.

