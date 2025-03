La Liqanın XXVII turu çərçivəsində keçiriləcək "Barselona"nın “Osasuna” matçı təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Buna səbəb “Barselona” A komandasının həkimi Karles Minarro Qarsiyanın vəfat etməsi olub.

Açıqlamada "Barselona” İdarə Heyəti və bütün işçilər, bu acı xəbərə görə, Karles Minarro Qarsiyanın ailəsi və dostlarına ən dərin başsağlıqlarını bildirib.

