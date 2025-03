İngiltərə Premyer Liqasında 28-ci tura start verildi

İngiltərə Premyer Liqasında 28-ci turun ilk oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun açılış matçında "Nottingem Forest" doğma meydanda "Mançester Siti"ni qəbul edib. Görüşün taleyini tək qol həll edib – meydan sahibləri sona yaxın vurduqları qolla qələbə qazanıblar.

Turnirin lideri "Liverpul" isə öz meydanında "Sauthempton"u 3:1 hesabı ilə məğlub edərək növbəti üç xalını əldə edib.

16:30. "Nottingem Forest" - "Mançester Siti" - 1:0

19:00. "Liverpul" - "Soutgempton" - 3:1

19:00. "Brayton" - "Fulhem" - 2:1

19:00. "Kristal Pelas" - "İpsviç" - 1:0

21:30. "Brentford" - "Aston Villa" - 0:1

