Xətai rayonunda binaların birində baş verən yanğınla əlaqədar 01 yanvar 2024-cü il tarixində saat 00:21 radələrində məlumat daxil olub.

DİN mətbuat xidmətindən bildirilib ki, məlumat üzrə aidiyyatı dövlət qurumunlarının əməkdaşları ilə birgə polis əməkdaşları əraziyə cəlb olunub.

Müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, xəsarət alan yoxdur.

