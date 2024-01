Bu avtomobillərin idxalına məhdudiyyət qoyulacaq

Yanvarın 1-dən 2013-cü ilə qədər istehsal olunmuş avtomobillərin idxalına məhdudiyyət qoyulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, istehsal tarixinə görə avtomobillərin Azərbaycana idxalına məhdudiyyətlər Nazirlər Kabinetinin 29 mart 2023-cü il tarixli 94 nömrəli qərarına əsasən həyata keçirilir.

Belə ki, istismar müddəti 10 ildən çox olan minik avtomobillərinin Azərbaycan ərazisinə gətirilməsi ilə bağlı 29 mart 2023-cü il tarixdə qərar qəbul edilib.

Qətnamənin məqsədi insanların həyat və sağlamlığının, ətraf mühitin qorunması, avtonəqliyyat vasitələri tərəfindən atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarının azaldılması və ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dəstək verilməsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.