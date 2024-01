2023-cü ildə bu milyarderlər vəfat etdi - SİYAHI

Yola saldığımız 2023- cü ildə Forbes siyahısında olan 21 milyarder vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu milyarderlərdən doqquzu ABŞ-da, üçü Hindistan, iki nəfər isə Malayziyada vəfat edib. 2023-cü ildə vəfat edənlər arasında yalnız bir qadın var. Bu qadın Çin farmatsevtika şirkəti “WuXi App” in həmtəsisçisi Tec Chao Nin-dir. O, son 20 il boyunca xərçənglə mübarizə aparsa da, 56 yaşında vəfat etdi.

2023-cü ildə tanınmış Misir milyarderi Muhammad Al-Fayed də vəfat etdi. Al-Fayed şahzadə Diananın atası idi. Parisdə Ritz oteli, Harrods və "Fulham" futbol klubunun sahibi olan Muhammed 94 yaşında vəfat edib.

Vəfat etmiş ən yaşlı milyarder Billy Joe-dur. 95 yaşlı milyarder "Red" avtomobil dilerləri şəbəkəsinin sahibi, “Clear Channel” radiostansiyasının təsisçisi və Billy Warren Buffett-in investor şirkəti “Berkshire Hathaway”in vitse-prezidenti idi.

Qeyd edək ki, 2023-cü ildə vəfat edənlər arasında amerikalı musiqiçi və iş adamı Cimmi Buffett, sabiq İtaliya baş naziri Silvio Berlusconi, Intel-in əsasçısı Gordon Moore, Hindistandakı ən böyük boya istehsal şirkəti Asian Paints Ltd-in müstəqil direktoru Ashwin Dani də var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.