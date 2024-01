Ərdoğan: “Son vaxtlar Türkiyəyə təzyiqlər artıb”

Son vaxtlar Türkiyəyə təzyiqlər artıb.

Metbuat.az Reporta istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yanvarın 5-də “Ortaq paylaşım” konfransında çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, bunun əsas səbəbi Ankaranın Yaxın Şərqdəki durumla bağlı ortaya qoyduğu mövqedir: “Milli Kəşfiyyat İdarəmiz həm daxildə, həm də xaricdə düşmənə layiqli cavab verir. Türkiyə Silahlı Qüvvələri terrorçuları məhv edir. Türkiyə artıq tam müstəqildir. Əvvəlki Türkiyəyə öyrəşənlərin bundan narahat olmaları təbiidir”.

