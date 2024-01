Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi zəlzələ nəticəsində həlak olanlarla bağlı Yaponiyaya başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in X hesabında bildirilib.

Başsağlığında deyilir: "Zəlzələ nəticəsində insan tələfatı və dağıntılar bizi dərindən kədərləndirir. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirik”.



