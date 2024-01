"Bayer"in baş məşqçisi Xabi Alonso "Bavariya" rəhbərliyinin hədəfindədir.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, Münhen təmsilçisi bu yay ispan mütəxəssisi komandanın sükanı arxasına gətirmək istəyir. Bu barədə "Relevo" nəşri məlumat yayıb.

"Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelotti ilə müqavilənin müddətinin uzatması "Bavariya" klubunu hərəkətə keçirib.

Qeyd edək ki, Bundesliqa klubunun Tomas Tuxellə müqaviləsinin müddəti 2025-ci ilin yayında başa çatacaq.

