Aygün Bəylərin ölüm xəbərinə TƏBİB-dən REAKSİYA

Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Aygün Bəylərin ölüm xəbəri yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, musavat.com saytı Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Elnur Hidayətoğlu ilə əlaqə saxlayıb.

O bildirib ki, Aygün Bəylər Türkiyədə olduğuna görə məsələnin TƏBİB-lə bağlılığı yoxdur.

Xatıraladaq ki, Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya şöbəsindən Aygün Bəylərin Ankarada süni nəfəs aparatına qoşulduğu, vəziyyəti ağır olduğu üçün Bakıya gətiriləcəyi bildirilmişdi.

