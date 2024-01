Mart ayında qeyri-iş günlərinin sayı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü, 20, 21, 22, 23, 24 mart – Novruz bayramı günləridir.



Əmək Məcəlləsinə və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarına uyğun olaraq, 2024-cü ildə beşgünlük iş həftəsində 25 və 26 mart tarixləri də qeyri-iş günləridir.



Beləliklə şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla martda 15 gün iş olmayacaq.

