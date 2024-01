Fransanın yeni Baş naziri 34 yaşlı Qabriel Attal olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "X" hesabında paylaşım edib. Attal ölkəsinin ən gənc Baş naziri olacaq.

Qərar hələki rəsmi olaraq təsdiq edilməyib.

