Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 9-cu nəvəsi dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident Ərdoğanın qızı Sümeyye Bayraktar ikinci övladını dünyaya gətirib. Ərdoğan Sümeyye-Səlçuq Bayraktar cütlüyünü xəstəxanada ziyarət edib. Burada nəvəsi və qızının sağlamlıq durumu ilə bağlı məlumat alan Ərdoğan nəvəsinin qulağına onun adını oxuyub. Körpəyə Asım Özdemir adının qoyulduğu bildirilib.

