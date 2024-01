Ölkə ərazisində müşahidə olunan güclü külək yanvarın 10-u gündüz saatlarından zəifləyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib.



Qurum rəsmisinin sözlərinə görə, yağıntılı hava şəraiti isə 12-dək fasilələrlə davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.