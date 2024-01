Yaponiyanın qərb sahillərində baş vermiş 7,6 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 206 nəfərə çatıb.

Metbuat.az bildirir ki, zəlzələ nəticəsində 566 nəfər xəsarət alıb, 1 787 ev dağılıb və ya ciddi zədələnib.

Zəlzələdən sonra 1000-dən çox afterşok qeydə alınıb. İtkin düşən 52 nəfərin axtarışlarının davam etdirildiyi bildirilir.

