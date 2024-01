Azərbaycanın bu bölgəsində su kəsiləcək

Sumqayıtın bir hissəsinə suyun verilişində fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt Sukanal İdarəsi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, Sumqayıt şəhər əhalisinin bir hissəsini içməli su ilə qidalandıran Saray 85.75 səviyyəsindən gələn 450mm diametrlik su kəmərində baş vermiş qəza ilə əlaqədar olaraq bu gün saat 21:00-dan səhər saat 06:00-a qədər şəhərin bəzi ünvanlarında suyun verilişi dayandırılacaq.

Qeyd edilib ki, kəmərin su ilə təmin etdiyi 48, 50, 51-ci məhəllələrdə, 16, 17, 18, 20 və 21-ci mikrorayonların bir hissəsi və Corat qəsəbəsinin bir hissəsinə suyun verilişində fasilələr yaranacaq.

