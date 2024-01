Gələn həftə iki bürcün pulu aşıb-daşacaq

Gələn həftə iki bürcün nümayəndələrinin maddi vəziyyətlərinin düzələcəyini açıqlanıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlara görə, bu şanslılardan biri Oğlaqlardır. Bürcün nümayəndələri maliyyə uğurları ilə qarşılaşacaqlar. Bonus, hədiyyə və ya köhnə borcun qaytarılması kimi yaxşı hadisələrlə üzləşəcəklər. Pulun daxil olma yolları fərqli də ola bilər. Bu bürclərin lotereyada udmaq ehtimalı da çox yüksəkdir.

Digər bürc isə Balıqlardır. Balıqlar üçün maliyyə sektorunda irəliləyişlər dəyişikliklərlə əlaqələndiriləcək. Yanvarın ortalarına yaxın onlar iş yerlərini dəyişmək qərarına gələ bilərlər. Uzun müddətdir ki, bürcün nümayəndələrinə rəqib şirkətlər həqiqətən də layiqli təklif vermək qərarına gələcəklər.

Astroloqlar Balıq bürclərinə bu təkliflərlə razılaşmağı məsləhət görür - sizi maraqlı iş, yaxşı perspektivlər və səxavətli mükafatlar gözləyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.